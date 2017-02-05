Спасатели МЧС России локализовали крупные лесные пожары в Чили

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Самолёту МЧС России Ил-76 удалось локализовать крупный пожар в труднодоступном районе Чили, где складывается сложная лесопожарная обстановка. Как сообщили чилийские власти, сейчас ситуация с лесными пожарами улучшилась, большинство очагов удалось взять под контроль.

Спасатели МЧС России локализовали крупные возгорания недалеко от столицы Чили, передает "ТВ Центр".

За последние сутки борт Ил-76 сбросил более 40 тысяч литров воды. Работы велись в одном из самых труднодоступных районов. Как сообщили чилийские власти, сейчас ситуация с лесными пожарами улучшилась, большинство очагов удалось взять под контроль. За время работы в республике, наши пилоты спасли от огня шесть населенных пунктов. Самолёт, как заявили в министерстве, будет продолжать работу до тех пор, пока обстановка в регионе не стабилизируется окончательно.

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