Ледяная библиотека открылась в Иркутской области

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В Иркутской области открылась ледяная библиотека. Книги желаний в человеческий рост из замерзшей воды Байкала. На страницах высечены самые заветные мечты жителей со всего мира. Более тысячи надписей на пяти языках. Уже в первый день уникальный объект посетили десятки туристов. И каждый верит, что, когда весной лёд растает, эти фантазии обязательно станут реальностью.

Хрупкое собрание грез и желаний выставлено на всеобщее обозрение. Байкальский лёд - прозрачный и чистый. На площади в 800 квадратных метров - китайские иероглифы, арабская вязь, кириллица и латиница. Все надписи на языке мечтателя. Кому места на ледяных скрижалях не хватило, высказывают сокровенные желания вслух.

420 ледяных страниц, каждая из которых - альбомный разворот выше человеческого роста. Шириной четыре метра, весом – почти полтонны.

Предполагалось, что библиотека устоит прямо на Байкале, но побоялись снега и ветра. Потому перенесли ее на большую землю. Фолианты разместили амфитеатром. Пункт приёма сокровенных и не очень мечтаний открыт на сайте Ледяной библиотеки до конца месяца.

География, как и тематика желаний, обширна. От материальных, вроде "выплатить ипотеку" и "получить в подарок остров", до необычных - "открыть обитаемую планету", "изобрести машину времени", "выучить язык зверей". Полет фантазии решили ограничить 100 печатными знаками. И это не каприз, а техническая необходимость. Мечта должна уместиться на страницу. По две на каждой.

Организаторы же мечтают наладить обратную связь – узнать, сбылось ли загаданное.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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