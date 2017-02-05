Ученые назвали три вероятные причины конца света
Теги: Наука ученые исследование
Исследователи Оксфордского университета представили доклад, где перечислили основные события, которые могли бы привести к концу света. По мнению учёных, к гибели человечества могут привести пандемия, изменения климата или ядерная война.
Жизни на Земле грозит серьёзная опасность. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета, передает "ТВ Центр".
В своём докладе эксперты представили наиболее вероятные сценарии конца света. Версий три. По мнению учёных, к гибели человечества могут привести пандемия, изменения климата или ядерная война. При этом, отмечают исследователи, лидеры мировых держав предпринимают недостаточно усилий, чтобы обезопасить планету от потенциальных угроз. Теории конца света поддерживает известный физик-теоретик Стивен Хокинг. Ранее он призывал изучить технологии для дальних космических перелётов, благодаря которым человечество сумеет покинуть планету и найдёт новый "дом" в бескрайних просторах космоса.
Читайте также:
В Приморье ученые изобрели лекарство, повышающее иммунитет
Ученые рассказали о зараженных химикатами упаковках от фастфуда