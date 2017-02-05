Лавров назвал внушающим надежду настрой Трампа в отношении России

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Позиция президента США Дональда Трампа дает надежду на позитивные сдвиги в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, наши страны могут внести совместный вклад в преодоление таких проблем, как международный терроризм.

Настрой Дональда Трампа на диалог с Россией внушает надежду на прогресс в двусторонних отношениях. Об этом заявил Сергей Лавров в интервью австрийскому журналу "Профиль". По словам главы нашего МИДа, Москва также готова к тесному сотрудничеству с Вашингтоном, передает "ТВ Центр".

"Мы готовы пройти свою часть пути для оздоровления связей с США. Их деградация в последние годы произошла не по нашей вине, а в результате целенаправленных действий предыдущей администрации в Вашингтоне. Мы, со своей стороны, всегда были открыты для того, чтобы развивать предсказуемое сотрудничество на основе принципов равноправия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга", - заявил Лавров.

Кроме того, Лавров отметил, что Москва и Вашингтон могут внести совместный вклад в преодоление таких проблем, как международный терроризм. По мнению министра, у двух стран есть нереализованный потенциал в передовых областях науки, торговли и инвестиций. Лавров добавил, что, несмотря на санкции и давление со стороны администрации Обамы, многие американские компании не пожелали уходить с российского рынка, который остался прибыльным и перспективным.

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