В Москве учитель прочитал школьникам рэп про Ивана Грозного

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Творческий подход к своей работе на неделе продемонстрировал учитель истории лицея при Высшей Шшколе экономики. Прямо на уроке преподаватель зачитал ученикам рэп по средневековой тематике. В общем, поговорил с тинейджерами на их языке. Такие учителя в Москве не редкость. Ищут неожиданные формы, новые подходы и даже не прочь сделать из лекции маленькое шоу.

Между процедурами и осмотрами врачей редкие часы, когда можно отвлечься от постоянной борьбы за жизнь. Урок географии в школе при центре гематологии имени Димы Рогачева один из любимых у маленьких пациентов.

Сегодня проходят землетрясения. Меньше скучной теории, больше практики. Они собирают платформу, имитирующую подземные толчки. Чем крепче фундамент, тем устойчивей здание. Иван Гусев строит уроки на максимальном вовлечении учеников в учебный процесс. Так, чтоб каждый раскрывал свои способности. Как показывает практика, это положительно влияет на скорость выздоровления.

Намного глубже познают материал и в этой школе. В распоряжении учащихся, решивших стать врачами, целый медицинский кабинет с новейшим оборудованием. Куратор класса каждую неделю приглашает профессоров - преподавателей вузов. Они делятся опытом с будущими коллегами. Такая погруженность приносит плоды: ученики постоянные призеры конкурсов и олимпиад.

На качество обучения влияет абсолютно все, отмечают специалисты. Современная материальная база, качественные учебники, финансирование и, конечно, уровень подготовки преподавателей. Владислав Попов превращает обычный урок информатики в научную конференцию. Не столько передать знания, сколько научить самостоятельно их добывать.

Музыку на своих уроках использует учитель истории одного из московских лицеев Василий Кузнецов. Он мог бы просто прочитать лекцию, но решил зачитать рэп о событиях XV века. Ученики транслировали занятие в прямом эфире. Запись собрала сотни тысяч просмотров. Теперь он интернет-звезда и абсолютный авторитет в глазах учеников.

Первые 10 минут – заготовленный текст, затем – импровизация или, как говорят, фристайл. Известный рэпер Лог Дог, услышав преподавательский речитатив, сразу отметил, не у каждого есть талан вот так сочинять на ходу.

Респект выражают и ученики. На уроках истории стопроцентная посещаемость. Некоторые, по примеру учителя, рифмуют и домашнее задание.

А вот в интернете хватает и негативных комментариев, мол, серьезный предмет, а подход несерьезный. Директор лицея об эксперименте историка узнал из новостей.

"Я только за, чтобы это использовалось. Если Василий Иванович делал бы это каждый день, я бы возражал. Но что и дети этого хотят и педагоги могут устраивать такое необычное изучение материала. А в следующей раз будет что-то другое, рок-опера или еще чего. Мне кажется, периодично - это очень хорошо", - заявил директор лицея Дмитрий Фишбейн..

Официальной методики преподавания через современные ритмы, конечно, не существует. Но кто знает, возможно, в будущем рэп-лекции и появятся в школьной программе. Так и веселее, и понятнее.

Виктор Прокушев, Александр Медведев, "Московская неделя", "ТВ Центр".

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