Суд в США отклонил запрос Минюста о восстановлении иммиграционного указа

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Апелляционный суд в Сан-Франциско отклонил протест Минюста США, требовавшего возобновить исполнение иммиграционного указа президента Дональда Трампа.

Апелляционный суд в Сан-Франциско отклонил протест министерства юстиции США на постановление федерального судьи из Сиэтла, приостановившего действие указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики.

Суд запросил юридическое обоснование с каждой из сторон перед принятием окончательного решения, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что минюст США обжалует решение американского суда, которое приостановило действие иммиграционного указа Дональда Трампа. Сотрудники ведомства считают, что постановление наносит вред всему американскому обществу.

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