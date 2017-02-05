За два года число небольших сыроварен в России выросло в 15 раз

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Роспотребнадзор на днях предложил ввести в административный кодекс новую статью, по ней россиян смогут штрафовать за перевозку, хранение и продажу пресловутой "запрещёнки": всяческих заграничных вкусностей, попавших под антисанкции. Главным образом речь идёт о сыре, который так мил сердцу наших гурманов. По правде сказать, то, что сейчас продаётся в большинстве сетевых супермаркетов под названием "сыр", высокими вкусовыми качествами не отличается.

В Перми, говорят, уже есть первые жертвы-сыроеды. На таможне у обычного туриста вскрыли чемодан, конфисковали двухсотграммовую запрещенку, да еще заставили платить штраф. Хорошо, в Домодедово всё тихо-спокойно. С двумя увесистыми кусками сыра нам удалось пройти через все рамки.

"Людям не стоит переживать, что у них что-то отберут и что это незаконно. Если сыр в заводской упаковке и если его количество не превышает 5 кг на одно лицо, то переживать абсолютно не о чем", - рассказала сотрудник государственной таможенной инспекции аэропорта "Домодедово" Анна Тимофеева.

Пятью килограммами сыра можно накормить не только любимую бабушку, но и весь её подъезд. Другое дело, слухи, которыми кормится народонаселение. Во-первых, Роспотребнадзор только предложил ввести штрафы за перевозку, хранение и продажу санкционных товаров. Речь идет об индивидуальных предпринимателях, должностных лицах и крупных компаниях, ввозящих продукт десятками и сотнями килограммов. Об индивидуальных путешественниках - ни слова. Раз не сказали, значит, точно оштрафуют, подумали многие, пытаясь провести сыр в подкладке собственного пальто. Противостоять всеобщему помутнению рассудка пытаются юристы.

"Если по какому-то недоразумению будет отобран этот товар и наложен административный штраф, то, естественно, турист может обратиться в суд и оспорить постановление таможенных органов. И также потребовать компенсацию морального вреда и все убытки, которые он понёс", - объяснил ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов.

То есть на ввозе сыра в случае форс-мажора на границе можно еще и заработать. Только вот стоит ли весь этот сыр-бор долгих разбирательств в суде? Если можно просто выйти из дома и купить по соседству первоклассный продукт.

Даже для самого злобного гурмана в Москве найдется нужный сорт. Сыр твердый, мягкий, с плесенью. Главное – натуральный. То, что после введения санкций, он стал самым часто подделываемым продуктом в России, сыроваров не удивляет.

Меньше 400–500 рублей за кило хорошего сыра в Москве не найти. Увы, но сетевики с фермерами по-прежнему не работают, им нужны большие объемы. А как выпустить тонну продукта, если на одну головку сыра уходит 10 литров молока? Так и появляются на прилавках сырные продукты, в которых вместо молока - вода. А хороший продукт еще нужно поискать.

За последние два года число небольших сыроварен в России выросло в 15 раз. Говорят, научились делать всё, что попало под гриф "эмбарго". Даже наши коровы прониклись. Выглядят и ведут себя в Можайском районе не хуже пасущихся в Альпах. И хоть свежей травы нет, солнца не видно, вымя у них отличное, надои впечатляющие.

Козы с овцами тоже социально ориентированные. Всеми копытами за отечественный сыр.

Куда фермеры с этим Ноевым ковчегом поплывут, неясно. Но с сырами в деревне Алексеевка на сегодняшний день дела не хуже, чем в Италии.

Дошла бы еще эта Рикотта до каждого потребителя. Чтобы сесть наконец-то в самолет налегке и пройти таможню с гордо поднятой головой. Главное, чтобы еще и в зоне вылета проверяли. Вдруг весь подмосковный Рокфор во Францию увезут? А самим ничего не останется.

Ольга Стрельцова, Марина Глебова, Александр Ивановский, "ТВ Центр".

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