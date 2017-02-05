В Москве три человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика
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Столкновение автобуса с грузовиком произошло в новой Москве в воскресенье. В результате ДТП пострадали три человека.
В воскресенье в Новой Москве столкнулись автобус и грузовик, пострадали три человека. ДТП привело к полному перекрытию движения по двум полосам Калужского шоссе в районе села Былово, передает "Интерфакс".
Пострадавшие, в числе которых и водитель автобуса, госпитализированы. По предварительным данным, в автобусе находилось пять пассажиров, остальные участники инцидента осматриваются медиками.
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