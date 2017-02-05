В Москве три человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика

Теги: ДТП автобус пострадавшие москва

Столкновение автобуса с грузовиком произошло в новой Москве в воскресенье. В результате ДТП пострадали три человека.

В воскресенье в Новой Москве столкнулись автобус и грузовик, пострадали три человека. ДТП привело к полному перекрытию движения по двум полосам Калужского шоссе в районе села Былово, передает "Интерфакс".

Пострадавшие, в числе которых и водитель автобуса, госпитализированы. По предварительным данным, в автобусе находилось пять пассажиров, остальные участники инцидента осматриваются медиками.

Читайте также:

Под Уфой под поезд попал микроавтобус с пассажирами

На востоке Москвы при столкновении двух автобусов пострадала женщина

На западе Москвы в ДТП с автобусом пострадали 2 человека

В Италии разбился автобус с детьми, погибли 16 человек