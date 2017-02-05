В Минобороны опровергли гибель российских военных в Сирии

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В Минобороны России опровергли сообщение катарского телеканала Al Jazeera о гибели в Сирии пятерых российских военных при подрыве военного автомобиля. Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, все они живы и здоровы и продолжают выполнять свои обязанности.

В российском Минобороны опровергли утверждение телеканала Al Jazeera о том, что в Сирии при подрыве военного автомобиля погибли пятеро российских военнослужащих, передает "Интерфакс".

"Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению", - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что "вызывает сожаление, что крупнейший арабский телеканал занимается распространением подобных фальшивок".

Ранее Al Jazeera сообщила, что минувшей ночью недалеко от Латакии взорвался российский военный автомобиль, в результате чего погибли пять человек.

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