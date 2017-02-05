В Подмосковье мужчину насмерть придавило спиленное им дерево

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В Подмосковье погиб 22-летний молодой человек, которого придавило спиленное им сухое дерево. Несчастный случай произошел в субботу вечером в Балашихе.

В подмосковной Балашихе 22-летнего мужчину насмерть придавило спиленное им дерево, передает "Интерфакс".

В пресс-службе регионального главка Следственного комитета сообщили, что несчастный случай произошел в субботу вечером. 22-летний москвич проводил время в лесу в компании своих друзей и получил травмы в результате падения на него спиленного им же самим сухого дерева.

От полученных травм молодой человек скончался на месте.

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