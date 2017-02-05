Трамп и Порошенко отметили необходимость прекращения огня в Донбассе

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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим украинским коллегой. Стороны обсудили ситуацию на Украине и отметили необходимость прекращения огня в Донбассе.

О необходимости урегулировать обострившийся конфликт в Донбассе заявил президент США своему украинскому коллеге. В телефонном разговоре с Петром Порошенко Дональд Трамп также отметил, что в данном вопросе Вашингтон намерен сотрудничать и с Киевом, и с Москвой, передает "ТВ Центр".

Из-за высказываний Трампа о России нового президента критикуют со времён избирательной кампании. Ещё одним поводом для недовольства в американском обществе стал указ о временном ограничении на въезд мигрантов из мусульманских стран.

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