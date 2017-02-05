На Урале обнаружено тело девочки со следами собачьих укусов

Теги: животные Происшествие смерть ребенок урал

Тело семилетней девочки со следами зубов и когтей собак обнаружено в поселке Пальмино в Свердловской области. Возбуждено уголовное дело.

На детской площадке в деревне Пальмино Таборинского района Свердловской области найдено тело семилетней девочки со следами собачьих зубов и когтей. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает "Интерфакс".

В пресс-службе СКР по региону рассказали, что тело ребенка нашли на детской площадке в селе Пальмино школьники, возвращавшихся домой с репетиции в Доме культуры.