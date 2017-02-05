На Урале обнаружено тело девочки со следами собачьих укусов
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Тело семилетней девочки со следами зубов и когтей собак обнаружено в поселке Пальмино в Свердловской области. Возбуждено уголовное дело.
На детской площадке в деревне Пальмино Таборинского района Свердловской области найдено тело семилетней девочки со следами собачьих зубов и когтей. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает "Интерфакс".
В пресс-службе СКР по региону рассказали, что тело ребенка нашли на детской площадке в селе Пальмино школьники, возвращавшихся домой с репетиции в Доме культуры.