В Румынии после протестов населения отменили указ об амнистии

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Правительство Румынии отменило постановление о внесении поправок в законодательство, вызвавшее ранее многотысячные акции протест населения. Соответствующее решение принято кабмином на экстренном заседании после заявления премьера Сорина Гриндяну.

Правительство Румынии уступило многотысячным акциям протеста и отменило скандальное постановление о поправках в уголовное законодательство, передает "ТВ Центр".

Как заявил премьер-министр Сорин Гриндяну, он не желает допускать раскола общества, который обозначился в стране в эти дни.

Причиной массовых выступлений граждан, а они продолжались с прошлого воскресенья, стала инициатива властей о смягчении уголовных наказаний за различные финансовые махинации, а также о проведении амнистии. В случае реализации этого предложения на свободу вышли бы сотни уличённых в коррупции чиновников, в том числе осуждённые представители правящей Социал-демократической партии. Демонстрации и митинги протеста собирали десятки тысяч людей. А в субботу в Бухаресте более 160 тысяч манифестантов блокировали здание правительства.

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