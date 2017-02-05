Асад продлил действие указа об амнистии для сдавшихся боевиков

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Президент Сирии Башар Асад до 30 июня продлил действие указа об амнистии для сдавшихся властям боевиков. Согласно документу, лица, принимающие участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований, освобождаются от преследования, если сдадут свое оружие правоохранительным органам или полиции.