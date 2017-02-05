Асад продлил действие указа об амнистии для сдавшихся боевиков
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Президент Сирии Башар Асад до 30 июня продлил действие указа об амнистии для сдавшихся властям боевиков. Согласно документу, лица, принимающие участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований, освобождаются от преследования, если сдадут свое оружие правоохранительным органам или полиции.
Президент Сирии Башар Асад продлил действие указа об амнистии сдавшихся правительственным силам боевиков. Действие документа продлено до 30 июня 2017 года, передает "Интерфакс".
Согласно указу, лица, принимающие участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований, освобождаются от преследования, если сдадут свое оружие правоохранительным органам или полиции.