В Афганистане более 50 человек погибли из-за аномальных морозов

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Не менее 54 человек погибли в Афганистане из-за аномальны морозов. В ряде провинций продолжаются обильные снегопады, что стало причиной схода лавин.

По меньшей мере 54 человека погибли и 52 пострадали из-за аномальных морозов в Афганистане. Столбики термометров местами опустились до минус 10 градусов, передает "ТВ Центр".

Кроме того, в 22 провинциях страны продолжаются обильные снегопады, что стало причиной схода лавин. Разрушены или сильно повреждены сотни жилых домов, оборваны линии связи и электропередачи. Международный аэропорт в Кабуле закрыт. Сильно затруднено движение автотранспорта. В итоге некоторые районы Афганистана оказались полностью отрезаны от внешнего мира. Власти опасаются, что количество жертв стихии может возрасти. По прогнозам синоптиков, характер погоды в ближайшие дни не изменится.

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