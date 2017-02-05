В Афганистане более 50 человек погибли из-за аномальных морозов
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Не менее 54 человек погибли в Афганистане из-за аномальны морозов. В ряде провинций продолжаются обильные снегопады, что стало причиной схода лавин.
По меньшей мере 54 человека погибли и 52 пострадали из-за аномальных морозов в Афганистане. Столбики термометров местами опустились до минус 10 градусов, передает "ТВ Центр".
Кроме того, в 22 провинциях страны продолжаются обильные снегопады, что стало причиной схода лавин. Разрушены или сильно повреждены сотни жилых домов, оборваны линии связи и электропередачи. Международный аэропорт в Кабуле закрыт. Сильно затруднено движение автотранспорта. В итоге некоторые районы Афганистана оказались полностью отрезаны от внешнего мира. Власти опасаются, что количество жертв стихии может возрасти. По прогнозам синоптиков, характер погоды в ближайшие дни не изменится.
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