Пенс заявил об обеспокоенности США ростом насилия на Украине
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Вице-президент США Майкл Пенс заявил в интервью телекомпании ABC, что руководство США обеспокоено ростом насилия на Украины.
Вашингтон встревожен ростом насилия на Украине. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает "Интерфакс".
"Мы смотрим и крайне обеспокоены ростом насилия", - сказал Пенс в интервью телеканалу ABC.
Кроме того, он сообщил, президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин обсуждали в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине и такие переговоры продолжатся.
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