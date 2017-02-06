Киев готовит наступление по всей линии фронта в Донбассе

Теги: армия Украина донбасс

Украинские силовики перебрасывают дополнительные подразделения в Донбасс и готовят наступление по всей линии фронта. Об этом заявил представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин. Киевские военные возобновили артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка. Минувшей ночью по городу было выпущено порядка 50 снарядов.

Все воскресенье в Донецке было непривычно тихо — коммунальщики разбирали завалы, ремонтировали линии электропередачи. На северо-востоке города снова появился общественный транспорт, передает "ТВ Центр". В ДНР даже заявили, что ситуация стабилизируется. Но вечером украинская армия начала новый обстрел жилых кварталов.

В Донецкой области под обстрелом – поселок Ясное и пригород Горловки Зайцево. По нему было выпущено 24 мины. До сих пор обесточена Донецкая фильтровальная станция, питающая несколько районов водой. По минским договоренностям, украинские войска не должны приближаться к ней ближе чем на полтора километра. Но солдаты поставили рядом наблюдательный пост и никого не пускают. Ремонтная бригада ДНР была обстреляна с этих позиций, снайпер убил одного из бойцов, охранявших коммунальщиков. В ОБСЕ на ситуацию с фильтровальной станцией пока закрывают глаза. Мониторинговая миссия работает с обеих сторон конфликта, и жители Донецка критикуют наблюдателей за предвзятость.

Ситуация в подконтрольной украинским военным Авдеевке стабилизировалась. Воды там пока нет - она поступает с той же заблокированной ВСУ фильтровальной станции. Газ и электроэнергия подаются с территорий самопровозглашенной ДНР, без перебоев.

Совпадение или нет, но временное затишье в Донбассе наступило после ночных телефонных переговоров Порошенко и Дональда Трампа. Стороны отметили "необходимость установления режима полного прекращения огня". Киев впервые не обвинил в провокациях Россию, а в распространенном Белым домом сообщении, говорится, что Трамп объявил Порошенко о намерении восстановить мир в Донбассе. На Украине многие требуют от своего президента - ехать на поклон к новому американскому лидеру.

Возобновление обстрелов Донбасса многие эксперты объясняют тем, что Петру Порошенко выгодна война на юго-востоке. Она отвлекает страну от понимания реального положения дел в экономике и помогает торговаться с Вашингтоном. Впрочем, очевидна и смена тональности в отношениях между США и Украиной. А значит, Порошенко предстоит сделать выбор, или этот выбор за него сделают в Белом Доме.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

Читайте также:

Лукашенко возложил вину за обострение ситуации в Донбассе на Порошенко