Российские военные провели в Алеппо семь гуманитарных акций

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В столице Казахстана началось первое заседание Совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием представителей России, Турции, Ирана и ООН. Тем временем за последние сутки российский Центр по примирению сторон отмечает три обстрела в провинциях Латакия и Хама.

Очередной гуманитарный конвой взъезжает в село Шиншар провинции Хомс. Совсем недавно этот район пытались захватить боевики, но местные жители отбили многочисленные атаки. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Хомс - регион сложный. Центр провинции - лакомый кусок для террористов. Основной удар принимают как раз ближайшие посёлки, к которым можно отнести и Шиншар. Всего в полутора километрах находится так называемый анклав Анвар - укрепрайон боевиков, откуда до недавнего времени постоянно вёлся минометный обстрел.

Недавно Шиншар присоединился к режиму перемирия. В первую очередь, это сделано для того, чтобы официально получить поддержку правительственных сил и российскую гумпомощь. Ситуация с продуктами очень сложная. Спасает разве что натуральное хозяйство.

За продуктовыми наборами выстраивается очередь, в которой можно услышать и русскую речь. Мусеваслем сам подошёл к нам и рассказал, что учился в Москве, работал в Ашхабаде. Затем вернулся на Родину. Сейчас мечтает снова побывать в России.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров. "ТВ Центр", провинция Хомс, Сирия.