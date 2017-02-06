08:40, 06 февраля 2017

Уступки правительства не остановили акции протеста в Румынии

Теги:  В мире  протест  румыния

В Румынии на улицы городов вышли около 500 тысяч противников правительства с требованием его отставки. Акции протеста не остановили даже уступки, на которые пошли власти в вопросе поправок в уголовное законодательство.

В Румынии продолжились массовые акции протеста, несмотря на то, что накануне правительство страны на чрезвычайном заседании отменило скандальное постановление о поправках в уголовное законодательство. Об этом сообщает "ТВ Центр".
 
Если бы изменения в документ вступили в силу, то это привело бы к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. В акции протеста приняли участие более 600 тысяч человек, около половины из них - в столице страны.

Митингующие по-прежнему требуют отставки кабинета министров. Этой ночью в Бухаресте на площади перед зданием правительства они каждый час исполняли гимн Румынии, а в руках держали плакаты с лозунгами против властей. Протесты в стране не прекращаются уже неделю и стали крупнейшими за последние 25 лет.

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