Канатоходец из Екатеринбурга сорвался с высоты 16 этажа в Москве

Теги: Москва полиция безопасность

Рискованный трюк продемонстрировал в московском районе Марьино экстремал из Екатеринбурга. По тросу, натянутому на высоте 16 этажей, он попытался пройти между корпусами дома. И сорвался. От падения трюкача спасла страховка.

Видео мгновенно облетело интернет — среди ночи между двумя высотками в спальном районе Москвы по канату разгуливает молодой человек. Голова кружится даже от видеоролика.

Все произошло во дворе П-образного дома. Канат был натянут между двумя корпусами на высоте 19 этажа. Длина маршрута - не меньше ста метров.

Экстремалом оказался 25-летний екатеринбуржец Максим Кагин увлекающийся хайлайном - ходьбой по канату. Чем трос тоньше и чем выше заберётся молодой человек, тем лучше. По профессии Максим - промышленный альпинист.

"Это было не шоу, а просто желание походить на высоте между домами. Каждый проект индивидуален и эмоции от него индивидуальны. Это спорт. Я не только хочу стать лучшим в нём, мне нравится сложность и эмоции, которые он приносит", - рассказал Кагин "ТВ Центру".

Встревоженные горожане вызвали полицию и спасателей, но те прибыли, когда трюкач уже шел по тросу. Примерно полпути он одолел успешно, но на середине сорвался. Молодого человека спасла страховка. Спасатели, осмотревшие затем снаряжение канатоходца, признали, что технически, и в том числе с точки зрения обеспечения безопасности, трюк был подготовлен очень грамотно.

Скорее всего, поэтому полиция отпустила Максима. Дома, в Екатеринбурге, Кагин получил известность после того, как прошлой весной на глазах множества посетителей, прошёл под крышей местного торгового центра. По натянутым на большой высоте стропам переходил через уральские реки, а в Санкт-Петербурге - один из каналов, причём в этом случае он рискнул пройти даже с завязанными глазами. Самый сложный, по оценке экстремала, переход он совершил в сентябре в Москве, когда закрепил трос на высоте 45 метров между двумя строительными кранами. После того трюка Кагина задержала полиция, но дело ограничилось как и на этот раз — профилактической беседой.

Кристина Одиноченко, Сергей Давидяк, Эдуард Мамедов. "ТВ Центр".