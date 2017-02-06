Губернатор Пермского края досрочно ушел в отставку

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Глава Пермского края Виктор Басаргин уволен со своего поста. Об этом он заявил во время пресс-конференции. Басаргин присутствует в списке губернаторов, скорую отставку которых анонсировали "Ведомости". По информации издания, помимо Пермского края руководство может смениться еще в четырех регионах.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин, занимавший этот пост с 2012 года, заявил о досрочном сложении своих полномочий, передает "Интерфакс".

"Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий. До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом, должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона", - пояснил он.

По данным газеты "Коммерсант", наиболее вероятный кандидат на должность врио - главный федеральный инспектор по краю Игорь Цветков.

Ранее "Ведомости" писали, что в Кремле обсуждают отставку руководителей Карелии, Бурятии и Пермского края, а также глав Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей. В администрации президента посчитали, что в проблемных регионах сложилась непростая ситуация. Официально о решении в отношении четырех из них могут объявить в ближайшие дни.

В 2017 году в России пройдут прямые выборы глав 14 регионов.

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