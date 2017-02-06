Трамп признался в ощущении сюрреалистичности

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Дональд Трамп уважает Владимира Путина и намерен развивать сотрудничество с Москвой по ряду вопросов. Об этом президент США рассказал в интервью каналу Fox News. Своё мнение о необходимости восстановить отношения с Россией Трамп не меняет, хотя за это его критикуют со времён избирательной кампании.

Едва Дональд Трамп дал интервью американскому каналу Fox, полная версия которого еще даже не вышла в эфир, как конкуренты из CNN заволновались: глава государства начал говорить "фразами Кремля". Репортеров из Cable News Network — ресурса всегда симпатизировавшего демократам и жестко критиковавшего миллиардера-республиканца во время избирательной гонки — неприятно удивил ответ Трампа о Путине. Интервьюировавший американского президента журналист Fox назвал его российского коллегу "убийцей". Трамп парировал вопросом: а разве Америка такая уж невинная? Такие заявления характерны для российских политиков и прессы, но не позволительны президенту США, безапелляционно заключили репортеры CNN. Полная версия интервью Трампа телеканалу Fox выйдет в эфир тремя частями, передает "ТВ Центр".

Журналисты канала ABC на ту же тему расспрашивали вице-президента США Майкла Пенса. Политик заявил, что Дональд Трамп ищет точки соприкосновения с Россией. Но все зависит от того, как Москва будет себя вести на международной арене в целом, и Украине, в частности. И с этого ракурса будет рассматриваться вопрос о снятии санкций.

"Ответ на этот вопрос будет получен в предстоящие месяцы. Все это просто будет зависеть от того, увидим ли мы изменения в поведении России и от возможности наладить взаимоотношения на основе общих интересов. Главным приоритетом новой администрации является разгром "Исламского государства" (запрещено в России), в чем также заинтересована Россия", - заявил Пенс.

Пенс подчеркнул: Вашингтон будет исходить из принципа "Америка прежде всего", руководствуясь интересами американского народа. Правда, пока часть этого самого народа активно протестует против нововведений Белого Дома. Тысячи недовольных указом Трампа о запрете въезда в США выходцев из ряда мусульманских стран в заботе о национальной безопасности видят лишь дискриминацию. Митинги проходят и у резиденции Трампа во Флориде, и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне. В одном городе демонстранты несут гроб, накрытый американским флагом, мол, похоронили демократию. В другом — с помощью радужных флагов-символов ЛГБТ-сообщества и надписей на плакатах кричат на весь мир: они гордятся тем, что геи и иммигранты.

Сам же Трамп в интервью все тому же Fox признался, что испытывает ощущение сюрреализма от вступления в должность, но должен избавиться от него, поскольку предстоит проделать много работы.

"Президентский самолет и подобные вещи, это все оставляет впечатление сюрреалистичности в определенном смысле. Однако надо это преодолевать, потому что впереди много работы. Ради создания новых рабочих мест или из-за стран, питающих к нам ненависть, все это надо преодолевать", - пояснил Трамп.

Лилия Акиньшина, Александр Ковалев. "ТВ Центр".