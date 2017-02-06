При тушении пожара на юге Москвы погиб сотрудник МЧС
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В результате пожара на улице Шипиловская в Москве погиб спасатель. Горение происходило в двух квартирах на четвертом этаже жилого дома. Сотрудники МЧС спасли шесть человек из расположенных выше квартир. Один из спасателей погиб.
При пожаре в жилом доме на юге Москвы погиб один из спасателей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Москвы в своем официальном Twitter.
В ходе спасения людей на пожаре в квартире на ул Шипиловская, героически погиб сотрудник пожарно-спасательного отряда.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 6 февраля 2017 г.
Сообщение о пожаре поступило 6 февраля около 4:00. Горели две квартиры на четвертом этаже жилого дома по адресу: Шипиловская улица, 39, корпус 2.
Сотрудники МЧС спасли шесть человек из расположенных выше квартир. В 5:16 возгорание удалось ликвидировать на площади 45 квадратных метров.
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