Оливер Стоун призвал Трампа рассекретить документы по Украине и Сирии

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Режиссер Оливер Стоун призвал президента США Дональда Трампа рассекретить документы, касающиеся участия Вашингтона в конфликтах на Украине и в Сирии. По его словам, за всеми "важными событиями современной истории" стоит ЦРУ, и украинский конфликт - не исключение.

Президент США Дональд Трамп должен рассекретить документы, касающиеся участия Вашингтона в конфликтах на Украине и в Сирии. Об этом в интервью "Первому каналу" заявил режиссер Оливер Стоун.

"Проблема в том, что в нашей стране не знают реального положения вещей. Если бы я был президентом Трампом, я бы рассекретил всю информацию по Украине. По Сирии тоже, но сперва по Украине, потому что именно отсюда начинается новая холодная война", - цитирует его ТАСС.

По словам режиссера, США продолжают "рассказывать сказки" о захвате Россией Крыма, а также о присутствии российских войск в Донбассе. По мнению Стоуна, за всеми важными событиями современной истории стоит ЦРУ. Это касается и конфликта на Украине, "которая была их целью с самого начала холодной войны". Стоун подчеркнул, что существуют доказательства этому.

"США пытаются развязать войну под надуманным предлогом. Это сумасшествие. США нужен страх, нужен враг и не один. Я думаю, что американская мощь строится на врагах, потому что они приносят деньги", - заявил режиссер.

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