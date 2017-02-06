Qatar Airways побила рекорд самого длинного перелета в мире

Теги: В мире самолет рекорд авиакомпания

Самолет Qatar Airways успешно завершил самый длинный прямой коммерческий перелет в мире. Лайнер вылетел из Дохи и пролетел над югом Индии, Шри-Ланкой и Австралией перед приземлением в аэропорту Окленда. Время в полете составило 16 часов 23 минуты. Самолет Boeing 777-200 преодолел 14,5 тысячи километров.