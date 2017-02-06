Qatar Airways побила рекорд самого длинного перелета в мире
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Самолет Qatar Airways успешно завершил самый длинный прямой коммерческий перелет в мире. Лайнер вылетел из Дохи и пролетел над югом Индии, Шри-Ланкой и Австралией перед приземлением в аэропорту Окленда. Время в полете составило 16 часов 23 минуты. Самолет Boeing 777-200 преодолел 14,5 тысячи километров.
Самолет авиакомпании Qatar Airways совершил самый длинный перелет в мире, пишет The Guardian. Boeing выполнил рейс Доха — Окленд. Воздушное судно пролетело 14,5 километров за 16 часов 23 минуты.
По данным британской газеты, самолет пересек десять часовых поясов. На его борту находились 15 членов экипажа и четверо пилотов. Во время рейса бортпроводники разнесли пассажирам 1100 чашек чая и кофе, две тысячи прохладительных напитков и 1036 порций еды.
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