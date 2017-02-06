Два человека погибли под колесами скорого поезда в Москве

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Скорый поезд сбил двух человек в районе станции "Каланчевская" в Москве. По данным правоохранительных органов, мужчина пытался забраться на платформу, а женщина перебегала железнодорожные пути перед приближающимся поездом.

Скорый поезд сбил насмерть женщину и мужчину в центре Москвы. Как сообщили в Следственном комитете, ЧП произошло в районе станции "Каланчевская" Курского направления МЖД.

По данным следователей, мужчина пытался забраться на платформу, а женщина переходила пути в неустановленном для этого месте перед приближающимся поездом сообщением Санкт-Петербург — Владикавказ.

От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте.