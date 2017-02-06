В МЧС станет больше спасателей и меньше руководителей

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Министерство по чрезвычайным ситуациям планирует провести масштабную реформу. Ведомство упразднит региональные центры и перейдет на трехуровневую систему управления и финансирования. За счет освободившихся мест планируется увеличить штат пожарных и спасателей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям планирует масштабную реформу. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

Ведомство планирует перейти на трехуровневую систему управления и финансирования. Она предполагает вертикаль управления федерального, регионального и местного уровня. Эта схема исключает одно звено - региональные центры МЧС.

Указ президента России, подписанный на минувшей неделе, о кадровых изменениях в министерстве был направлен на реализацию данной реформы. В рамках укрупнения Сибирского, Центрального и Южного региональных центров МЧС были освобождены от должностей руководители Дальневосточного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского центров.

Таким образом, вместо существовавших ранее восьми региональных центров осталось четыре. Приволжские регионы вошли в состав Центрального регионального центра, Урал и Дальний Восток - в состав Сибирского, Северный Кавказ - в состав Южного. При этом ликвидируются региональные центры только как юридические лица. Все оперативные и реагирующие подразделения останутся на прежних местах. Освобожденные от должностей военнослужащие, сотрудники ФПС, гражданские госслужащие и гражданский персонал будут направлены на усиление реагирующих подразделений.

"Они будут направлены на создание и усиление аэромобильных подразделений и усиление дежурных подразделений федеральной противопожарной службы и спасательных воинских формирований МЧС России", - пояснили в пресс-службе МЧС.

Руководители ликвидируемых подразделений пройдут собеседование, после которого их кандидатуры рассмотрят на другие должности в системе МЧС. Личный состав реорганизуемых региональных центров будет трудоустроен за счет других федеральных органов исполнительной власти.

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