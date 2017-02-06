Жертвами пожара на северо-востоке Москвы стали двое рабочих
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Экстренные службы ликвидировали пожар в строительных бытовках на северо-западе Москвы. В результате происшествия погибли два человека. Их тела нашли под завалами. По предварительным данным, погибшими являются проживавшие в бытовках рабочие.
В результате пожара в строительных бытовках на северо-востоке Москвы погибли два человека, передает "Интерфакс".
Инцидент произошел по адресу: улица Академика Комарова, дом 13. Под завалами были обнаружены два сильно обгоревших тела. По предварительным данным, погибшими являются проживавшие в бытовках рабочие.
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