Жертвами пожара на северо-востоке Москвы стали двое рабочих

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Экстренные службы ликвидировали пожар в строительных бытовках на северо-западе Москвы. В результате происшествия погибли два человека. Их тела нашли под завалами. По предварительным данным, погибшими являются проживавшие в бытовках рабочие.