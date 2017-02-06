Участникам нападения на посольство России в Киеве предъявлено обвинение

Теги: Уголовное дело скр киев нападение посольство обвинение

Следственный комитет заочно обвинил шестерых украинцев в нападениях на посольство России в Киеве, которые произошли в 2014 и 2016 году. Одному из фигурантов уголовного дела также вменяется надругательство над российским флагом.

Шестерым гражданам Украины предъявлено заочное обвинение в нападениях на российское посольство в Киеве, передает ТАСС со ссылкой на представителя СКР Светлану Петренко.

В рамках расследования нападения на посольство в 2014 году обвиняется активист объединения "Свобода" Владимир Назаренко, а также Владимир Романцов и бывший депутат Верховной рады Украины Николай Рудьковский.

Назаренко обвиняется в надругательстве над флагом России. 14 июня 2014 года обвиняемые закидали фасад здания посольства России, а Назаренко сорвал с флагштока флаг России. Ущерб, причиненный посольству, составил 14 миллионов рублей.

По событиям 2016 года подтвердилась причастность к совершению преступления Ирмы Крат и двух бывших бойцов батальона "Айдар" Сергея Новикова и Александра Высоты.

В ночь на 17 сентября 2016 года к посольству России в Киеве прибыла организованная группа лиц, принимавших участие в акции против проведения выборов депутатов в Государственную думу. Нападавшие закидали территорию дипломатического представительства дымовыми шашками и произвели в основное здание посольства залпы из батареи салютов.

Читайте также:

В Одессе радикалы выбросили оставленные в память о жертвах Ту-154 цветы

Украинские радикалы обстреляли фейерверками посольство России в Киеве

Здание Россотрудничества в Киеве заблокировали радикалы

Украинские радикалы готовили диверсию в Керченском проливе