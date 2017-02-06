От властей Испании потребовали разорвать дипотношения с Украиной

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Испанские активисты потребовали от властей страны разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за обострения ситуации в Донбассе.

В центре Мадрида перед зданием МИД Испании несколько десятков человек собрались на акцию протеста. Они потребовали от правительства своей страны перестать поддерживать украинские власти и разорвать дипотношения с Киевом. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Причиной проведения митинга стало резкое обострение ситуации на востоке Украины в последние дни. Испанские активисты обвинили Киев в "разворачивании карательной операции против гражданского населения Донбасса и нарушении минских соглашений в части отказа от использования тяжелого вооружения". Участники акции держали в руках фотографии разрушенных населенных пунктов Донбасса.