Четыре человека погибли в ДТП с автобусом под Саратовом

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В результате ДТП с участием вахтового автобуса и иномарки под Саратовом погибли четыре человека. Все они находились в салоне легкого автомобиля.

В понедельник утром жертвами серьезной аварии в Саратовской области стали четыре человека. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Недалеко от поселка Пробуждение на трассе Энгельс — Ершов столкнулись вахтовый автобус, в котором не было пассажиров, и иномарка. Все погибшие находились в автомобиле.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Одной из причин ДТП называются неблагоприятные погодные условия.