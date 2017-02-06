Видео с места пожара, в котором погиб сотрудник МЧС

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Сотрудник МЧС погиб во время тушения пожара в многоквартирном доме на юге Москвы. Он получил сильные ожоги и, несмотря на оказанную медпомощь, скончался на месте. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

При спасении людей во время пожара в многоквартирном доме на юге Москвы погиб сотрудник МЧС. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мужчина получил ожоги в результате выброса пламени из горящей квартиры. Несмотря на оказанную помощь, пожарный скончался на месте. Жертвой возгорания стал и жилец многоэтажки. Еще шесть человек, в том числе двое детей, удалось спасти. Сейчас трое из них госпитализированы.

Возгорание произошло в двух квартирах, его площадь составила 45 квадратных метров. Теперь пожар полностью ликвидирован. Эвакуированные жильцы дома размещены в школе. На месте трагедии идет проливка конструкций. Причины происшествия выясняются.