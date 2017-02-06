На западе Москвы до смерти избили владельца частной клиники
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На западе Москвы неизвестные напали на владельца частной клиники. Мужчина был избит. От полученных травм он умер по дороге в больницу.
Неизвестные избили владельца частной клиники на западе Москвы. Об этом сообщил портал Life. По его данным, пострадавший умер по дороге в больницу от полученных травм.
Как сообщили "Дни.ру", нападавших было двое. По данным издания, инцидент произошел в ночь на понедельник.
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