На западе Москвы до смерти избили владельца частной клиники

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На западе Москвы неизвестные напали на владельца частной клиники. Мужчина был избит. От полученных травм он умер по дороге в больницу.

Неизвестные избили владельца частной клиники на западе Москвы. Об этом сообщил портал Life. По его данным, пострадавший умер по дороге в больницу от полученных травм.

Как сообщили "Дни.ру", нападавших было двое. По данным издания, инцидент произошел в ночь на понедельник.

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