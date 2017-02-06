Путин пока не принял отставку пермского губернатора

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В Кремле не подтвердили отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, СМИ проинформируют, когда Владимир Путин примет решение об отставке.

Владимир Путин пока не принял отставку губернатор Пермского края Виктора Басаргина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Басаргин объявил о своей отставке в понедельник утром. По данным СМИ, пост главы Пермского края может занять главный федеральный инспектор по региону Игорь Цветков.

Фамилия пермского губернатора фигурировала в списке из пяти регионов, руководители которых могут быть в ближайшее время отправлены в отставку. Своих должностей также могут лишиться главы Карелии и Бурятии, а также Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей. В администрации президента посчитали, что в проблемных регионах сложилась непростая ситуация.