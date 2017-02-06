Комиссия РАН признала гомеопатию лженаукой

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В Российской академии наук заявили, что гомеопатия является лженаукой, так как лечение сверхмалыми дозами различных веществ не имеет научных оснований. В РАН предложили маркировать такие лекарства и указывать на отсутствие у них доказанной эффективности.

Лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. К такому выводу пришла комиссия РАН по борьбе с лженаукой, пишет "Коммерсант".

"Априорно постулированные "принципы гомеопатии" являются по своей природе умозрительными догматическими утверждениями, восходящими к протонаучному этапу развития физиологии и медицины", - говорится в меморандуме.

РАН отмечает, что больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают теми лекарствами, которые имеют подтвержденную эффективность. "Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе, к смерти пациента", - отмечается в тексте документа.

В связи с проведенным анализом, Минздраву рекомендовали вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях. Также в РАН предложили не только маркировать гомеопатические лекарства словом "гомеопатические", но и указывать на то, что препарат не имеет "доказанной клинической эффективности и показаний к применению".

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