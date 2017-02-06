В России нашли способ борьбы с употреблением метанола

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В Росалкогольрегулировании предложили при производстве метилового спирта использовать добавки, которые вызывают рвотный рефлекс при попадании в организм. Таким образом в ведомстве планируют бороться с употреблением ядовитого вещества. Согласно закону, правительство имеет право использовать денатурацию спиртов.

Росалкогольрегулирование (РАР) предложило Министерству финансов способ борьбы с употреблением метилового спирта россиянами. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на главу сводного аналитического управления РАР Владислава Спирина.

"Есть такого рода добавки, которые делают невозможным потребление метилового спирта человеком - жидкость будет провоцировать мгновенный рвотный рефлекс", - отметил он.

По словам Спирина, подобным образом предлагается денатурировать весь метиловый спирт в России. Денатурат будет добавляться в спирт на стадии производства. Спирин отметил, что согласно закону "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта" правительство имеет право использовать денатурацию спиртов.

Как отметили в Росалкогольрегулировании, для осуществления данной инициативы должно быть принято коллегиальное решение ведомств. На первом этапе свое согласие должны дать Министерство финансов и Минпромторг, который должен выявить риски для химической промышленности.

В то же время, в Российском союзе химиков отметили, что метиловый спирт – это монопродукт, который при использовании добавок перестает соответствовать стандартам, в том числе мировым.

"Если вы технологически измените продукт, то вы лишитесь мирового рынка сбыта", - пояснили в организации.

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