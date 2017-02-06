Москвичей ждет новое испытание погодой

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В столичный регион вновь пришли холода. По прогнозам синоптиков, вторник может стать самым морозным днем февраля — столбики термометров опустятся до минус 22,4, а ночью — до минус 28. Но уже во второй половине недели начнется потепление.

В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается солнечная и морозная погода. Температура днем в столице составит минус 14-16 градусов, по области будет до 19 мороза.

Самым холодным днем февраля станет вторник, отмечает "Интерфакс". В Москве температура ночью опустится до минус 20-25, а в области возможны морозы до минус 28. Днем будет от 16 до 21 градуса ниже нуля.

После этого морозы отступят. В ночь на четверг в столице и области будет от минус 13 до минус 17 ночью, и 5-10 градусов днем. В пятницу и в выходные будет минус 7-12 градусов ночью, днем — минус 2-7.