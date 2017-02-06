В ГИБДД опровергли ДТП с участием колонны из БТР

Теги: мкад авария Происшествие москва военный дтп

В Госавтоинспекции не подтвердили факт ДТП с участием военной колонны бронемашин на МКАД. Ранее СМИ сообщили о столкновении иномарки и колонны из БТР на внешней стороне юго-восточного участка МКАД в районе пересечения с Новоегорьевским шоссе.

В Госавтоинспекции опровергли сообщение о ДТП с участием иномарки и военной колонны бронемашин на МКАД в районе Новоегорьевского шоссе.

"ДТП на 14 километре МКАД с участием подобного рода техники не зафиксировано. По предварительным данным, произошла техническая неисправность, после исправления которой колонна продолжила движение", - сказал собеседник АГН "Москва".

Ранее СМИ сообщили о том, что автомобиль врезался в военную колонну бронемашин на МКАД в районе пересечения с Новоегорьевским шоссе.

Читайте также:

На западе Москвы до смерти избили владельца частной клиники

Жертвами пожара на северо-востоке Москвы стали двое рабочих

Два человека погибли под колесами скорого поезда в Москве