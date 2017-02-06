В ГИБДД опровергли ДТП с участием колонны из БТР
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В Госавтоинспекции не подтвердили факт ДТП с участием военной колонны бронемашин на МКАД. Ранее СМИ сообщили о столкновении иномарки и колонны из БТР на внешней стороне юго-восточного участка МКАД в районе пересечения с Новоегорьевским шоссе.
В Госавтоинспекции опровергли сообщение о ДТП с участием иномарки и военной колонны бронемашин на МКАД в районе Новоегорьевского шоссе.
"ДТП на 14 километре МКАД с участием подобного рода техники не зафиксировано. По предварительным данным, произошла техническая неисправность, после исправления которой колонна продолжила движение", - сказал собеседник АГН "Москва".
Ранее СМИ сообщили о том, что автомобиль врезался в военную колонну бронемашин на МКАД в районе пересечения с Новоегорьевским шоссе.
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