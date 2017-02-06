Соратники Трампа намерены вбить клин между Россией и Ираном

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Администрация Дональда Трампа намерена вбить клин между Москвой и Тегераном - одним из главных союзников России в урегулировании сирийского конфликта, пишут ведущие американские СМИ. Подтверждения этой стратегии журналисты ищут и в последнем интервью 45-го президента США телеканалу Fox News. Трамп в очередной раз выразил желание наладить отношения с Кремлём, а вот Иран назвал террористическим государством №1.

Соглашаясь на интервью программе "Fox и друзья", Дональд Трамп, конечно, понимал: ни о какой дружеской беседе и речи быть не может. Телеканал Fox news традиционно поддерживает демократов. Уже один из первых вопросов Билла О'Райли был о Владимире Путине, передает "ТВ Центр". Ответом президента США ведущий остался явно недоволен.

— Вы уважаете Путина?

— Да, я его уважаю. Но...

— Вы правда его уважаете? Но за что?!

— Он лидер этой страны. И, как я уже говорил, лучше выстраивать отношения с Россией, чем нет. Россия помогает нам бороться с ИГ, главной террористической организацией во всем мире.

Интервью длилось лишь 10 минут. Сенсационных признаний О'Райли так и не добился. Говорили об Иране, который Трамп назвал террористическим государством №1, и о Мексике: президент США в который раз повторил, что не позволит гражданам этой страны отнимать рабочие места у американцев. Затронули и внутриполитические темы. На днях члены демократической фракции в Сенате Калифорнии предложили превратить её в первый штат-убежище для нелегалов. За ответом Трамп в карман не полез.

"Если понадобится, мы лишим финансирования штат Калифорния, если он станет штатом-убежищем. Мы даём им огромное количество денег", - пригрозил американский президент.

Пообещал новый президент США в ходе интервью и отмену до конца года реформы Obamacare. В заключение Трамп признался: он никак не может поверить, что происходящее с ним реально.

Но если Трампа не покидает ощущение сюрреалистичности происходящего, что говорить о его противниках. В первую очередь, о десятках мусульман, которые не смогли попасть в Штаты на прошлой неделе. На защиту жителей семи ближневосточных и африканских государств, для которых новый президент США ужесточил правила въезда, попытались встать судьи отдельных городов Америки. Трамп назвал возмутительным тот факт, что федеральные судьи считают себя вправе приостанавливать президентские указы и указы Министерства внутренней безопасности.

Но в каком сейчас восторге те, кто голосовал за Трампа. Они и сами не ожидали, что президент так скоро начнёт исполнять свои обещания. И это - только начало. Всем интересно, какие еще указы подпишет Дональд Трамп в ближайшее время. С волнением теперь многие ждут встречу лидеров стран НАТО. Она должна состояться весной, и президент США в выходные подтвердил своё участие. Главной темой должно стать финансирование организации. А Трамп настаивает, что его давно пора сократить.

Евгения Карих, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".