Под Челябинском сиротам выделили непригодные для проживания дома

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Местные власти в Челябинской области выделили детям-сиротам дома, непригодные для проживания. В строениях нет отопления и горячей воды, а вместо стен и пола - тонкая фанера. Чиновники в ответ лишь разводят руками, мол, летом, когда принимали здания, внутри было сухо и тепло. Жители готовят обращение в прокуратуру.

Это могло бы стать новой шуткой про суровость челябинских чиновников, но вернхнеуральским сиротам не до смеха - за симпатичной с виду обшивкой их дома скрывается легкая древесина, и тонкие стены не спасают от уральских морозов. А стоит эта сайдинговая избушка почти что на курьих ножках, отмечает "ТВ Центр".

Внутри трясутся пластиковые перегородки, а в комнатах уже отклеиваются обои, хотя Татьяна Иванова с мужем въехали сюда только год назад. Оба без родителей, они с детства мечтали о собственном доме, но не думали, что получат от местных властей такой подарок.

Маленький Ярослав на руках еще не понимает, почему у них в гостях взрослые дяди и тети. Общественники после многочисленных жалоб устроили ревизию. В Верхнеуральске целая улица из нарядных на первый взгляд домиков, но если заглянуть внутрь, становится понятно - настоящая потемкинская деревня.

Эти постройки, и правда, сложно назвать капитальными. С чердака, если бы не натяжной потолок в комнате, то было бы видно гостиную, а входные двери прогибаются под тяжестью простого удара.

Но до челябинских чиновников никак не достучаться. Впервые за год те, кто отвечает за районное имущество и соцзащиту, приехали по адресам детдомцев. Но резонный вопрос, сами-то они видели, каким жильем обеспечили людей, остался без внятного ответа.

Это уже не единственный случай в Челябинской области, когда к выделению жилья по соцнайму подошли не просто формально, а халатно. В Кунашаке, например, сироте предоставили дом из пропитанного химикатами бруса.

Само здание при этом было без отопления, воды и канализации. На сотрудников местной администрации даже завели уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Ведь тратили на дом из шпал бюджетные деньги. Как, впрочем, и в Верхнеуральске. Каждая такая избушка обошлась государству больше, чем в 800 тысяч рублей. Перед перспективой новых разбирательств чиновники даже готовы признаться в некомпетентности.

После скандальной проверки чиновники обещают взять ситуацию с домами для сирот на контроль. И призвать к ответу подрядчика, который, к слову, был единственным на аукционе госзакупок. Выпускники же детдома пытаются сохранить свое ветхое семейное счастье, пока оно не развалилось по швам.

Борис Иванин, "ТВ Центр".