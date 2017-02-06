Правительство Москвы совершенствует систему безопасности метро

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Сергей Собянин в понедельник открыл Центр управления обеспечением транспортной безопасности Московского метрополитена. Теперь сотрудники подземки смогут оперативнее реагировать на происшествия.

В Москве заработал Центр управления обеспечения транспортной безопасности метрополитена. В понедельник в церемонии открытия принял участие Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Подразделение оснащено современным оборудованием. Теперь сотрудники подземки смогут оперативнее реагировать на происшествия. В этом им поможет интеллектуальная система видеонаблюдения — более 5 тысяч камер автоматически распознают многие нестандартные ситуации. Например, они сообщают о бесхозных предметах, выявляют скопления людей.

"Мы постоянно сталкиваемся с новыми вызовами. Поэтому обеспечиваем метрополитен новыми системами. Это досмотровые зоны, установка видеокамер, создание интеллектуальной системы видеонаблюдения, увеличение количества работников, которые обеспечивают охрану метрополитена. И вот мы запускаем Центр безопасности, где эти технологии сведены воедино", - сказал Сергей Собянин.