В Москве прощаются с Георгием Тараторкиным

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В Москве прощаются с народным артистом Георгием Тараторкиным. Он скончался в субботу на 73-ем году жизни. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

В театре Моссовета прощаются с Георгием Тараторкиным. Актер скончался в эту субботу на 73-м году жизни, сообщает "ТВ Центр".

Народный артист РСФСР сыграл более 30 ролей в кино. Известность пришла к нему после экранизации "Преступления и наказания". Его Раскольников вошел в историю отечественного кинематографа. Затем были такие картины как "Маленькие трагедии", "Открытая книга", "Чисто английское убийство".

Георгий Тараторкин был профессором ВГИК и одним из основателей международного фестиваля "Золотая маска". В театре Моссовета он проработал больше десяти лет. Похоронят актера в понедельник на Троекуровском кладбище.