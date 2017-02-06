К переговорам по Сирии в Астане присоединилась Иордания

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Представители Иордании присоединились к переговорам по Сирии в Астане. В настоящее время в столице Казахстана проходит заседание совместной группы по контролю за соблюдением режима прекращения огня при участии России, Турции и Ирана, а также представителей ООН.

К переговорам группы по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Сирии присоединились представители Иордании. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информированный источник.

"После небольшого перерыва в заседании к участникам присоединились представители Иордании", - сказал он.

В настоящее время в Астане проходит заседание совместной оперативной группы по контролю за соблюдением огня в Сирии. В ее состав входят представители стран-гарантов перемирия: России, Турции и Ирана. Также в переговорах принимают участие представители ООН.

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