К переговорам по Сирии в Астане присоединилась Иордания
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Представители Иордании присоединились к переговорам по Сирии в Астане. В настоящее время в столице Казахстана проходит заседание совместной группы по контролю за соблюдением режима прекращения огня при участии России, Турции и Ирана, а также представителей ООН.
К переговорам группы по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Сирии присоединились представители Иордании. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информированный источник.
"После небольшого перерыва в заседании к участникам присоединились представители Иордании", - сказал он.
В настоящее время в Астане проходит заседание совместной оперативной группы по контролю за соблюдением огня в Сирии. В ее состав входят представители стран-гарантов перемирия: России, Турции и Ирана. Также в переговорах принимают участие представители ООН.
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