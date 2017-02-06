Группа депутатов Госдумы прибыла в Сирию с официальным визитом

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Депутаты Госдумы прибыли в Сирию, чтобы принять участие в политических консультациях. В делегацию вошли член комитета нижней палаты по обороне Дмитрий Саблин, депутаты фракции КПРФ Александр Ющенко и Сергей Гаврилов, а также врачи-онкологи.

В Сирию с официальным визитом прибыла российская делегация, передает ТАСС. В нее, в частности, вошли член комитета нижней палаты по обороне Дмитрий Саблин, депутаты фракции КПРФ Александр Ющенко и Сергей Гаврилов, а также врачи-онкологи.

Парламентарии примут участие в политических консультациях с депутатами Народного совета Сирии. В том числе намечены встречи с председателем парламента, премьер-министром, а также послом России в Сирии. Они планируют обсудить проект новой конституции Сирии, который ранее российская сторона передала представителям вооруженной оппозиции.

"Мы хотим обсудить вопросы политического устройства Сирии, вопросы политических реформ, встретиться с представителями НКО. Мы планируем встретиться с лидерами основных конфессий и провести круглый стол", - рассказал Саблин.

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