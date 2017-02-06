В Воркуте 12-летние подростки зарезали сверстника и закопали тело в снегу

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Следственный комитет по республике Коми возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летнего школьника. Инцидент произошел в поселке Елецкий города Воркута. По версии следствия, подросток подрался с двумя сверстниками после уроков. Один из нападавших несколько раз ударил его ножом, после чего подозреваемые закопали тело в снег.

В поселке Елецкий города Воркута двое школьников зарезали сверстника и закопали тело в снегу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по республике Коми.

Подросток не вернулся домой после школы 3 февраля. Следствием были организованы поиски с привлечением МЧС и полиции. Тело было обнаружено в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Следователи также установили, что к гибели подростка причастны двое его сверстников.

"По версии следствия, между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавших нанес потерпевшему несколько ударов ножом в различные, в том числе жизненно-важные, части тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого нападавшие закопали тело в снегу", - сообщили в пресс-службе СКР.

В настоящее время решается вопрос о помещении подозреваемых в спецучреждение для несовершеннолетних правонарушителей. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

"В рамках расследования будут установлены взаимоотношения между подростками в школе, а также дана оценка полноты принятых профилактических мер со стороны педагогов и должностных лиц органов профилактики", - отметили в СКР.

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