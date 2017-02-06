В Москве полиция открыла стрельбу при задержании квартирных воров

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Полиция задержала квартирных воров в результате погони со стрельбой. Грабителей удалось задержать после совершения ими очередной кражи на улице Вишняковской. Возбуждено уголовное дело.

В Москве задержали подозреваемых в серии квартирных краж, говорится в сообщении главного управления МВД по столице.

Грабителей удалось задержать после совершения ими очередной кражи на улице Вишняковской. Полицейские организовали погоню за автомобилем налетчиков. Злоумышленники сдались после того, как сотрудники полиции открыли предупредительный огонь в воздух.

Преступники, в том числе ранее судимые, являются уроженцами Московской области. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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