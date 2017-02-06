Песков не согласился с мнением Трампа об Иране

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с оценкой Ирана американским лидером Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что Москва сохраняет партнерские добрые отношения с Тегераном, и дорожит ими. При этом Песков выразил надежду, что разногласия Москвы и Вашингтона не станут препятствием для прагматичных взаимовыгодных отношений.

Россия не согласна с мнением президента США Дональда Трампа об Иране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

В интервью программе Fox and friends телеканала Fox News президент США Дональд Трамп назвал Иран террористическим государством №1.

"Мы не согласны с такой постановкой вопроса", - заявил Песков.

По его словам, у России сложились добрые партнерские отношения с Ираном, которыми Москва дорожит и надеется на их развитие.

"Мы взаимодействуем по целому ряду вопросов, мы дорожим нашими отношениями в торгово-экономической области и надеемся на их дальнейшее развитие", - сказал пресс-секретарь российского президента.

При этом Песков подчеркнул, что противоположные взгляды Москвы и Вашингтона на некоторые вопросы ни для кого не являются секретом. Однако, по его словам, эти разногласия не должны стать препятствием для "выстраивания нормальных коммуникаций и прагматических взаимовыгодных отношений".

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