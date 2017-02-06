Россия рассчитывает на усиление присутствия США на переговорах в Астане

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Россия рассчитывает, что США плотнее подключатся к переговорам по Сирии в Астане. По словам российского посла в САР Александра Кинщака, невысокое представительство Вашингтона было связано с переходным процессом после прихода к власти Дональда Трампа.

Россия рассчитывает на более высокое представительство США на переговорах по Сирии в Астане. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на российского посла в САР Александра Кинщака.

"Надеюсь, что США в близкой перспективе плотнее подключатся к этому процессу. Как я понимаю, невысокий уровень представительства США на международной встрече по сирийскому урегулированию был связан с тем, что эта встреча совпала с "переходным периодом" в Вашингтоне", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Россия выступает за самое активное участие США в сирийском урегулировании как "на земле", так и в политическом процессе.

Посол также отметил, что после переговоров в Астане вооруженная оппозиция Сирии стала охотнее делиться с Россией своими идеями по новой конституции страны. По его словам, необходимо создать механизм для обобщения всех предложений в этом направлении. Кинщак отметил, что представители вооруженной оппозиции намерены присутствовать на встрече по урегулированию сирийского конфликта в Женеве, где присутствует делегация правительства Сирии.

"Опасаться, что официальный Дамаск по этой причине откажется от участия в консультациях, как мне кажется, не стоит", - отметил посол.

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