Жестокое избиение бизнесмена в Москве попало на видео

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СМИ опубликовали запись жестокое избиение владельца частной клиники в Москве. На записи видно, что мужчину несколько раз ударили битой по голове. От полученных травм он скончался по дороге в больницу.

Избиение владельца частной клиники в Москве попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как двое мужчин с битами напали на бизнесмена у подъезда дома.

Один из злоумышленников повалил бизнесмена на землю, затем другой нанес несколько ударов битой по голове потерпевшему. Мужчину нашли спустя несколько минут после избиения. Прибывшая на место скорая попытался мужчину, но безуспешно.

Инцидент произошел на Малой Филевской улице. По данным СМИ, погибшего зовут Андрей Истомин.

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