13:37, 06 февраля 2017

Путин назначил Решетникова врио губернатора Пермского края

Теги:  Политика  путин  пермь  москва

Начальник департамента экономической политики Москвы Максим Решетников возглавит Пермский край. С таким предложением к нему обратился президент Владимир Путин. Решетников, в свою очередь, согласился, отметив, что это будет для него "большой честью".

Пермский край возглавит руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников. Занять пост исполняющего обязанности губернатора ему предложил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

"Это будет большая честь для меня и большое доверие", - ответил Решетников на предложение Путина во время встречи в Ново-Огареве.

По словам Путина, Решетников, "урожденный пермяк", хорошо знает ситуацию в Перми. В свою очередь, Решетников сказал, что возвращение в родной Пермский край в качестве и.о. губернатора - это для него двойная ответственность.

Ранее губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении своих полномочий.

Дополнение:

После встречи Владимир Путин принял отставку Басаргина и подписал указ о назначении Максима Решетникова врио губернатора Пермского края. Этот пост он будет занимать до вступления в должность избранного главы региона.

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