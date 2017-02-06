Путин назначил Решетникова врио губернатора Пермского края

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Начальник департамента экономической политики Москвы Максим Решетников возглавит Пермский край. С таким предложением к нему обратился президент Владимир Путин. Решетников, в свою очередь, согласился, отметив, что это будет для него "большой честью".

Пермский край возглавит руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников. Занять пост исполняющего обязанности губернатора ему предложил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

"Это будет большая честь для меня и большое доверие", - ответил Решетников на предложение Путина во время встречи в Ново-Огареве.

По словам Путина, Решетников, "урожденный пермяк", хорошо знает ситуацию в Перми. В свою очередь, Решетников сказал, что возвращение в родной Пермский край в качестве и.о. губернатора - это для него двойная ответственность.

Ранее губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении своих полномочий.

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После встречи Владимир Путин принял отставку Басаргина и подписал указ о назначении Максима Решетникова врио губернатора Пермского края. Этот пост он будет занимать до вступления в должность избранного главы региона.

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